İstanbul Havalimanı çok büyük başarıya imza attı: Üst üste 3. kez "Yılın Havalimanı" ödülü! Türkiye'nin başarısı

İGA İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen yayınları arasında gösterilen “Air Transport Awards” ödüllerinde, 2021 ve 2022 senelerinin ardından bu yıl da “Yılın Havalimanı” seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İGA İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip, ödüllendiren “Air Transport Awards” ödüllerinde üst üste üçüncü kez “Yılın Havalimanı” olarak seçildi.

Havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri katılırken, kazananlar oylama sonucu belirleniyor. Yarışmanın geçmiş yıllarda kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları bulunuyor. İGA İstanbul Havalimanı ise ödül tarihinde üst üste üçüncü kez en iyi havalimanı ödülüne ulaşan ilk havalimanı olarak bir tarihe imza attı. İGA İstanbul Havalimanı’nın “Yılın Havalimanı” seçildiği ödül töreni, sektör liderlerinin katılımıyla Kanada’nın Montreal kentinde gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen yayınları arasında gösterilen 'Air Transport Awards' ödüllerinde, 2021 ve 2022'nin ardından bu yıl da 'Yılın Havalimanı' seçildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, havacılık sektöründe karşılaşılan tüm zorluklara rağmen çok başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, "Üç yıl üst üste Avrupa'nın en yoğun küresel aktarma merkezi olmaya devam ederken, havalimanımız geçen yıl 64,5 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın operasyonel olarak en dirençli havalimanlarından biri de oldu" ifadelerini kullandı.

İŞTE DETAYLAR...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İGA'dan yapılan açıklamada, havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticilerinin katıldığı, ödüllerin ise oylama sonucu belirlendiği kaydedildi. Yarışmanın geçmiş yıllarda kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanlarının yer aldığı aktarılırken, İstanbul Havalimanı'nın ise ödül tarihinde üst üste üçüncü kez en iyi havalimanı ödülüne ulaşan ilk havalimanı olarak bir tarihe imza attığı belirtildi.

"HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÇOK BAŞARILI BİR YILI ARKAMIZDA BIRAKTIK"

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu da ödülle ilgili değerlendirmede bulundu. Samsunlu, "İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen çok başarılı bir yıl geçirmeyi başardık. Üç yıl üst üste Avrupa'nın en yoğun küresel aktarma merkezi olmaya devam ederken, havalimanımız geçen yıl 64,5 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın operasyonel olarak en dirençli havalimanlarından biri de oldu. Türkiye'de yaşanan yürek burkan deprem felaketi nedeniyle ödül törenine bizzat katılamadık ama Air Transport Awards tarafından 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak, ülkemizin ve İGA İstanbul Havalimanı'nın deprem gibi büyük bir felaketin ardından da ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor. Önceliğimiz, yolcularımıza tüm segmentasyonlar kapsamında sorunsuz ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmak. Taahhüdümüz ise havalimanımızın çalışanlarına, paydaşlarına ve yolcularına ne kadar iyi hizmet verdiğinin bir yansıması olarak operasyonel mükemmelliğimizi sürdürmek... Bunu çabaları ve çalışmalarıyla mümkün kılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYAN KİŞİ, KURUM VE ŞİRKETLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

cnnturk' göre: Air Transport Awards Ödülleri, Hermes - Air Transport Organizasyonu ve ATN (Air Transport News) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor. Air Transport News için dünyada havalimanları konusunda uzman olan, seyahat konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama gibi konularda görüş bildirenler tarafından her yıl oylama gerçekleştiriliyor.

İlginizi çekebilir→ O ülkeden tam 52 milyar dolarlık çip finansmanı! Şirketi böyle engellemeye çalışıyorlar → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Ekonomist borçlar siliniyor diyerek duyurdu: Tarih, faiz ve ödeme limiti kesinleşti → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Merkez Bankası dolar için rakam verdi! Doları olanlar: Doların ateşi sönmüyor! Flaş dolar hamlesi kararı → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Altın fiyatları ne kadar oldu? Sert düşecek mi, artacak mı kuyumculardan tahmin geldi! Gram, çeyrek fiyatı → TIKLAYINIZ