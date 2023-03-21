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Ekonomi Merkez Bankası dolar için rakam verdi! Doları olanlar: Doların ateşi sönmüyor! Flaş dolar hamlesi kararı
Ekonomi

Merkez Bankası dolar için rakam verdi! Doları olanlar: Doların ateşi sönmüyor! Flaş dolar hamlesi kararı

Uzun zamandır 19 liranın altında seyreden dolar kuru 19 lirayı geçti. Merkez Bankası ise doların aşırı yükselmesine karşı önlem üzerine önlem alıyor. Dövizde günlük alım limiti tanımlandı. ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinin ardından gözler tarihte batan en büyük bankalara çevrildi. ABD'de meydana gelen banka iflaslarının dolar kuruna etkisinin büyük. Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaybederek günü 4.906,63 puandan tamamladı. Mali endeks, sanayi endeksi, hizmetler ve teknoloji endeksi değer kaybetti. Doları olanlar dikkat. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar işte güncel döviz kuru fiyatları...

Yeniakit Publisher
2023-03-21 19:28:00 - 2023-03-21 20:42:48
Merkez Bankası dolar için rakam verdi! Doları olanlar: Doların ateşi sönmüyor! Flaş dolar hamlesi kararı

Dolar/TL’de 19 seviyesinin aşılması ve verilerin kurumsal müşterilerin döviz talebinin artığını göstermesinin ardından bankalara sözlü olarak dövizde yeni günlük alım limiti tanımlandı.

Merkez Bankası'ndan flaş dolar hamlesi!

Ekonomi gazetesinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kurumsal müşteriler günlük 5 milyon dolar değil, artık 2.5 milyon dolar alım yapabilecek.

Paramedya'daki habere göre son dönemde ise Merkez Bankası yurtdışına para transferi işlemlerini daha sıkı takip ederken, geçtiğimiz haftalarda bankalara 1 milyar liraya yakın yüzde 5 ek ücret tahsis etti.

Bankacılık kaynakları geçen hafta da Merkez Bankası’nın sözlü olarak yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı para transferi işlemlerinden yüzde 5 masraf alınması talimatı verdiğini ileri sürdü.

Bilindiği gibi 50 bin dolar üzeri yurtdışı para transferlerinde de belgelendirme ve bildirim zorunluluğu var. Bankacılık sektörü kaynakları 500 dolarlık bir transfer için bile belge, fatura istediklerini ifade ediyor.
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21 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU |

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Mart 2023 Döviz Kuru...

 Güncel altın fiyatları için tıklayın! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ 

ABD Doları: 19,0208 (Alış) - 19,0250 (Satış)

EURO: 20,5294 (Alış) - 20,5444 (Satış)

STERLİN: 23,2105 (Alış) - 23,3269 (Satış)

1 DOLAR = 19,03 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

21 Mart Salı 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.202,02

Gram altın satış: 1.202,18

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.990,00

Çeyrek altın satış: 2.007,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.980,00

Yarım altın satış: 4.013,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.936,00

Tam altın satış: 7.996,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.095,00

Cumhuriyet altını satış: 8.218,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.119,00

Ata altın satış: 8.202,00

Altın fiyatları ne kadar oldu? Sert düşecek mi, artacak mı kuyumculardan tahmin geldi! Gram, çeyrek fiyatı
Altın fiyatları ne kadar oldu? Sert düşecek mi, artacak mı kuyumculardan tahmin geldi! Gram, çeyrek fiyatı

Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? Sert düşecek mi, artacak mı kuyumculardan tahmin geldi! Gram, çeyrek fiyatı

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