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Dünya Son dakika! Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Yüzlerce polis ve FBI ajanları olay yerinde! Çatışma sürüyor
Dünya

Son dakika! Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Yüzlerce polis ve FBI ajanları olay yerinde! Çatışma sürüyor

Yeniakit Publisher
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Son dakika! Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: Yüzlerce polis ve FBI ajanları olay yerinde! Çatışma sürüyor

ABD, Beyaz Saray yakınında yeni bir silahlı saldırının şokunu yaşıyor. Yüzlerce polisin ve FBI ajanlarının olay yerine gönderildiği saldırıda en az 5 kişinin vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu, çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırılar düzenlendi. Birden fazla noktada yaşanan olaylarda en az 5 kişi vuruldu. DC’deki Logan Circle mahallesinde, Beyaz Saray’dan 500 metre uzaklıkta, polis helikopterleri havada tur attı. Polis memurları birkaç blok boyunca caddeleri trafiğe kapattı. CNN'e göre bölgede silahlı bir saldırgan hala aktif olarak ateş ediyor. 15. Cadde’ye polis, FBI ajanları akın etti

 Washington'dan bir belediye meclis üyesi, çok sayıda kişinin vurulduğunu ve bir şüphelinin hala kaçak durumda olduğunu söyledi. Belediye Meclis Üyesi Brooke Pinto, X'te yaptığı açıklamada, “Bu sabah Logan Circle'daki Vida Fitness'ta ve çevresinde silahlı saldırı yaşandı. Çok sayıda kişi vuruldu. Bu bölgeye gitmeyin. Polis, şüpheliyi arıyor” dedi.

ULUSAL MUHAFIZLAR DA BÖLGEYE İNTİKAL EDİYOR

Saldırının ardından Ulusal Muhafızlar da Beyaz Saray çevresine doğru intikal ediyor. Yetkililer, polisin saldırganın spor salonunun içinde barikat kurduğunu çatışmanın hâlâ devam ettiğini ve şu ana kadar saldırının nedeninin tespit edilemediğini açıkladı. Saldırganın yaptığı silahlı saldırıda yaralanan 3 kişinin spor salonunda olduğu bir kişinin ise spor salonu dışında kaldığı öğrenildi.

Söz konusu bölge, Washington, DC’nin merkezinde yer alan popüler ve hareketli bir mahalle olarak biliniyor.

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