Ekonomist borçlar siliniyor diyerek duyurdu: Tarih, faiz ve ödeme limiti kesinleşti

Vergi affı kararı ile ilgili düzenlemeler netleşti. Söz konusu karar Meclis Genel Kurulun'da kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlandı ve böylece yasalaşmış oldu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tarihe geçen bu düzenleme ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. Teklifin TBMM tarafından kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuruların ne zaman yapılacağı ve tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki borç yapılandırması ile ilgili detaylar neler? Başvurular hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Kamuya olan borçların silinmesi ve yapılandırılması için başvuru tarihleri netleşti. Söz konusu düzenleme ile kamuya olan 2 bin TL'nin altındaki borçlar silinecek olup idari para cezaları, adli para cezaları, bütün vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Yapılandırılan bu borçlar isterseniz peşin taksitle isterseniz de katsayılı artış ile birlikte 48 ay vade ile ödemesini gerçekleştirme imkanı sunulmaktadır. Gecikme faizleri ise silinecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE İLK TARİH 30 HAZİRAN OLACAK

Peşin ödemelerde ilk tarih belli oldu. Buna göre 30 Haziran tarihinde ödemeler yapılabilecek. Taksitlerde ise yüzde 9 katsayı bulunmaktadır. Bu ödemeler ise 12, 18, 24 ya da 48 ayda eşit taksitlerle ödenecektir. Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin TL borçlar ise tamamen silinecek.

Ekonomist Muhammet Bayram konu ile ilgili açıklamalarında örnek vererek durumu özetledi. Bayram, "Bir kişi üzerinde örneğin 1800 TL’lik üç borç var ise her bir borcu silinecek gibi düşünülebilir. SGK’ya olan 31 Aralık 2020 öncesi borçlar aslı 500 TL ve cezası 10 bin TL ise silinecek. Burada tarih değişiyor. Büyükşehir Belediyelerine olan borçlar (su ve katı atık bedelleri üzerinde) ödenecek vergi aslı 250 TL ve cezası 500 TL ise siliniyor." şeklinde örnekler vererek konuya açıklık getirdi.

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