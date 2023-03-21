Altın fiyatları ne kadar oldu? Sert düşecek mi, artacak mı kuyumculardan tahmin geldi! Gram, çeyrek fiyatı

Gram altın fiyatı ons altındaki yükselişle rekor seviyeye yükselirken kuyumculardan yatırımcılara çok önemli bir çağrı geldi. Yükselen altın fiyatlarının olası düşüşünde yatırımcılar panik havasına kapılıp satış yapmaması uyarısında bulunan kuyumcu esnafı, “Yükseliş hâlâ devam edecektir, ama tabii ki kısa kısa dalgalanmalar yaşayacağız” dedi.

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altının 2.000 doların üzerine yükselmesiyle 1.200 liranın üzerine hızlı bir şekilde yükseldi ve tarihi rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatları yeniden güvenli liman olarak vatandaşın bir numaralı yatırım aracı haline gelirken kuyumculardan uyarı geldi. Eskişehir’de kuyumcu olan Emre Öztürk ise vatandaşın oluşabilecek düşüşlere karşı panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirterek, “Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir” dedi.

REKOR SONRASI DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Rekor seviyeye kadar çıkan altın fiyatlarının zaman zaman düşebileceğini fakat tekrar yükseleceğini belirterek vatandaşları tedbirli şekilde altın almaları konusunda uyaran kuyumcu Emre Öztürk, “Özellikle geçen haftaki dalgalanmalardan sonra piyasadaki hızlı tepkilerle ve açıklanan verilerle beraber altın hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Merkez Bankası’nın açıklamaları da biraz daha umut verdi ve vatandaşlar altına daha fazla altına yüklenmeye başladı. Bu yüklenmeyle beraber de altın tabi ki kendi yerini hızlı bir şekilde yükselterek yukarıya taşıdı. Altındaki yükseliş hâlâ devam edecektir muhakkak, çünkü hem piyasaların belirsizliği hem de seçim havası insanlarda biraz daha tedirginlik oluşturarak daha sağlam kalemlere yani altına yönlendirmeye çalışıyor. Geçen haftalarda altının yükseleceğini söylemiştik ve bu şu anda yaşadığımız bir durum. Yükseliş hâlâ devam edecektir ama tabi ki kısa kısa dalgalanmalar yaşayacağız. Şu anda rekora koştu belki ama 1-2 geri çekilmeler yaşayabiliriz. Ama bu altının çok fazla geri çekileceği ve düşeceği anlamına gelmeyecek. O yüzden yatırımcılara, biraz daha hareketlerini kısarak ve daha sağlam ilerleyerek altın almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ 2 AYLIK DÖNEMDE FİYATLAR BU ŞEKİLDE STABİL KALABİLİR”

Ülkemizde yapılacak olan genel seçime kadar olan 2 aylık süreçte altın fiyatlarının stabil kalabileceğini, yıl sonunda ise yükseliş beklendiğini belirten Öztürk, “Altının uzun vadedeki duruşunu hâlâ değiştirmedik. Özellikle doların yılsonu beklentisinin 23-24 TL olması sebebiyle altındaki tepki de hızlı bir şekilde artacaktır. Yaklaşık olarak ons fiyatını 2 bin 500 dolar seviyelerinde görme ihtimalimiz bile olacaktır. Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir, çünkü biz tepkiyi şu anda aldık altında. Bu rakamlarda biraz geri çekilme biraz da geri yükselmelerle beraber dalgalı şekilde bu seviyeyi koruyacağını düşünüyoruz. Çeyrek altın şu anda 2.020 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yüzden altındaki yükseliş biraz daha devam edecektir” diye konuştu.

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“ALTINDA YAŞANAN DÜŞÜŞLER KORKUTMASIN”

Vatandaşların televizyonlarda gördükleri haberlerin ardından yapacakları altın alışverişi konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Emre Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Müşterilerimizin en çok yanıldığı konu şu, televizyonda gördükleri haberle ertesi gün altın almaya çalışıyorlar, ancak fiyatlar hızlı bir şekilde değişmiş olabiliyor. Bu panik alımı ve panik satımı mecburen gerçekleşiyor. Haberi ertesi gün görüyorlar ve ‘altın yükselmiş’ diyerek almaya başlıyorlar. Bu alımla beraber de aslında biraz daha fazla tepki verip yükselişini devam ettirebiliyor ama sonraki günlerde hafif bir düşüş gözlemleyebiliyoruz. Bu düşüşte de korkmamalarını tavsiye ediyoruz. Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir.”

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