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Yerel İstanbul Havalimanı Avrupa’yı salladı
Yerel

İstanbul Havalimanı Avrupa’yı salladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nın ocak ayında 5 milyon 637 bin 182 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa’daki havalimanları arasında lider olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 10:57:00 -
İstanbul Havalimanı Avrupa’yı salladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı ocak ayında 5,6 milyon yolcuyu ağırlayarak yine Avrupada zirvenin sahibi oldu" denildi. Paylaşımda ayrıca diğer havalimanlarının istatistiklerine yer verildi. Buna göre; İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 488 bin 545 yolcuyla Londra, 4 milyon 717 bin 623 yolcuyla Paris, 4 milyon 430 bin 131 yolcuyla Madrid ve 3 milyon 896 bin 400 yolcuyla Amsterdam havalimanları takip etti.

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Malum çevrelerin çeşitli bahaneleriyle karşı çıkılan İstanbul Hava Limanı hepimizin dünyaya karşı gururudur, şerefidir çünkü yalnız Türkiye'ye değil dünyaya hizmet ediyor.
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