İstanbul Havalimanı Avrupa’yı salladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı ocak ayında 5,6 milyon yolcuyu ağırlayarak yine Avrupada zirvenin sahibi oldu" denildi. Paylaşımda ayrıca diğer havalimanlarının istatistiklerine yer verildi. Buna göre; İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 488 bin 545 yolcuyla Londra, 4 milyon 717 bin 623 yolcuyla Paris, 4 milyon 430 bin 131 yolcuyla Madrid ve 3 milyon 896 bin 400 yolcuyla Amsterdam havalimanları takip etti.