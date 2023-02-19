İstanbul hangi okullar riskli? İstanbul boşaltılan okullar ilçe ilçe listesi?
İstanbul Valiliği, depreme dayanıksız okul binalarının bulunduğunu ve nakledilecek okullarla ilgili bir açıklama yaptı. Yarıyıl tatilinin ardından 20 Şubat Pazartesi günü ders başı yapılacak. Bu sebeple hem öğrenciler hem de veliler taşınacak olan okulları araştırmaya başladı. İstanbul hangi okullar boşaltılıyor?
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından tüm yurtta depreme karşı önlemler alınmaya başlandı. istanbul'da da riskli okul binaları belirlendi. İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın riskli okulları belirlediğini duyurdu. Peki, hangi okullar depremde risk taşıyor?
İstanbul hangi okullar riskli? İstanbul boşaltılan okullar ilçe ilçe listesi?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu.
Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,
İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.
Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.
Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35'indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.
Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.
Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.
İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.
Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler.
Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz.
Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun” denildi.
İşte, ilçe ilçe riskli okul binalarının listesi:
- Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
- Arnavutköy Suatlar Anaokulu
- Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu
- Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
- Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
- Ataşehir Akşemsettin Anaokulu
- Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
- Avcılar Gümüşpala İlkokulu
- Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu
- Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
- Avcılar Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
- Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
- Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
- Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu
- Bağcılar Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
- Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu
- Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi
- Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
- Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu
- Bahçelievler Hürriyet İlkokulu
- Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
- Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
- Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu
- Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu
- Beykoz Yavuz Selim İlkokulu
- Beykoz İshaklı İlkokulu
- Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
- Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
- Beykoz Kaynarca Anaokulu
- Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Beykoz Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Beykoz Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
- Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu
- Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
- Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
- Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
- Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli
- Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
- Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
- Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu
- Çatalca Karacaköy İlkokulu
- Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
- Eyüpsultan Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
- Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
- Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
- Fatih Vefa Lisesi (B Blok)
- Fatih Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
- Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
- Güngören Ergenekon İlkokulu
- Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
- Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
- Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
- Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu
- Kartal Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu
- Küçükçekmece Papatya Anaokulu
- Küçükçekmece Gelincik Anaokulu
- Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu
- Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
- Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
- Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu
- Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
- Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
- Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
- Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu
- Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
- Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu
- Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu
- Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
- Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
- Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
- Silivri Anadolu Lisesi
- Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
- Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
- Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
- Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
- Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
- Sultangazi Mehmetçik İlkokulu
- Ümraniye İmam Hatip Lisesi
- Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
- Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
- Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
- Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- eytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu