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Eğitim İstanbul hangi okullar riskli? İstanbul boşaltılan okullar ilçe ilçe listesi?
Eğitim

İstanbul hangi okullar riskli? İstanbul boşaltılan okullar ilçe ilçe listesi?

İstanbul Valiliği, depreme dayanıksız okul binalarının bulunduğunu ve nakledilecek okullarla ilgili bir açıklama yaptı. Yarıyıl tatilinin ardından 20 Şubat Pazartesi günü ders başı yapılacak. Bu sebeple hem öğrenciler hem de veliler taşınacak olan okulları araştırmaya başladı. İstanbul hangi okullar boşaltılıyor?

Yeniakit Publisher
2023-02-19 09:02:00 -
İstanbul hangi okullar riskli? İstanbul boşaltılan okullar ilçe ilçe listesi?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından tüm yurtta depreme karşı önlemler alınmaya başlandı. istanbul'da da riskli okul binaları belirlendi. İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın riskli okulları belirlediğini duyurdu. Peki, hangi okullar depremde risk taşıyor?

İstanbul hangi okullar riskli? İstanbul boşaltılan okullar ilçe ilçe listesi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu.

Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,

İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.

Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.

Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35'indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.

Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.

Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.

İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler.

Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz.

Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun” denildi.

İşte, ilçe ilçe riskli okul binalarının listesi:

  1. Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
  2. Arnavutköy Suatlar Anaokulu
  3. Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu
  4. Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
  5. Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
  6. Ataşehir Akşemsettin Anaokulu
  7. Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
  8. Avcılar Gümüşpala İlkokulu
  9. Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu
  10. Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
  11. Avcılar Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
  12. Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
  13. Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
  14. Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu
  15. Bağcılar Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
  16. Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu
  17. Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi
  18. Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
  19. Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu
  20. Bahçelievler Hürriyet İlkokulu
  21. Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
  22. Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
  23. Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu
  24. Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu
  25. Beykoz Yavuz Selim İlkokulu
  26. Beykoz İshaklı İlkokulu
  27. Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
  28. Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
  29. Beykoz Kaynarca Anaokulu
  30. Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
  31. Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  32. Beykoz Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
  33. Beykoz Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
  34. Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu
  35. Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
  36. Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
  37. Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
  38. Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli
  39. Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  40. Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
  41. Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
  42. Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu
  43. Çatalca Karacaköy İlkokulu
  44. Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
  45. Eyüpsultan Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
  46. Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
  47. Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
  48. Fatih Vefa Lisesi (B Blok)
  49. Fatih Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
  50. Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  51. Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  52. Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
  53. Güngören Ergenekon İlkokulu
  54. Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
  55. Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
  56. Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
  57. Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  58. Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu
  59. Kartal Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  60. Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu
  61. Küçükçekmece Papatya Anaokulu
  62. Küçükçekmece Gelincik Anaokulu
  63. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu
  64. Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
  65. Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
  66. Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu
  67. Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
  68. Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
  69. Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
  70. Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu
  71. Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  72. Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  73. Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
  74. Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu
  75. Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu
  76. Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
  77. Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
  78. Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  79. Silivri Anadolu Lisesi
  80. Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
  81. Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
  82. Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
  83. Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
  84. Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
  85. Sultangazi Mehmetçik İlkokulu
  86. Ümraniye İmam Hatip Lisesi
  87. Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  88. Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  89. Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
  90. Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
  91. Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
  92. Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  93. eytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu
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