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İsrailli yazar hayatını kaybetti!

İsrailli ünlü yazar Amos Oz, 79 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

28 Aralık 2018 Cuma 23:01
İsrailli yazar hayatını kaybetti!

İsrailli ünlü yazar Amos Oz 79 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazarın ölüm haberini kızı twitter üzerinden duyurdu.

Ünlü yazarın ölüm haberini kızı twitter üzerinden duyurdu. Amos Oz'un kanser hastalığı nedeniyle öldüğü açıklandı.

AMOS OZ kimdir?

Amos Oz asıl adıyla Amos Klausner (4 Mayıs 1939) İsrailli romancı, gazeteci, yazar ve barış yanlısı aktivisttir.
Üniversite yıllarından beri İsrail-Filistin süreci üstüne sunduğu barışçıl çözüm önerileri ve pozitif demeçleriyle tanınır.
İsrail-Filistin ihtilafı için iki devletli çözüm planının İsrail'deki ilk savunucularından olan Oz, İsrail'deki barış örgütü Şimdi Barış (Peace Now)ın kurucularındandır.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 23:01
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