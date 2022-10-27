İsrail'in katil Savunma Bakanı Anıtkabir'de

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmeye giden Gantz, burada askeri törenle karşılandı.

Beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal'in mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Gantz, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Gantz, deftere şunları yazdı:

"Atatürk bu bilgeliği söyledikten yıllar, yıllar sonra İsrail halkı için, ortak uluslarla ve ulusumuz içinde, ‘bize ve aramızdakilere barış’ diye dua ederek, Kudüs’teki Ağlama Duvarı’na küçük bir not bırakmıştım.

Bu ruhla, Türkiye’nin 99. Milli Günü’nün hemen öncesinde, Cumhuriyetin kahramanını anarak Türkiye’ye tarihi ziyaretime başlamaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Onun anısına, yurtlarımıza, bölgemize ve dünyaya barış ve refah getirmek için birlikte çalışalım."

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

İsrail Savunma Bakanı Gantz, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti. Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz’i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını “Merhaba asker” diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan Akar ve Bakan Gantz’in baş başa görüşmesinin ardından, iki bakanın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.

İSRAİL’DEN YUNANİSTAN’A MESAJ

Öte yandan Yunan basını, Gantz'ın ziyareti öncesinde İsrailli kaynakların Yunanistan'a “Türkiye'yle normalleşen ilişkiler Atina'yla temaslarımızı etkilemez” mesajı gönderdiğini yazdı.

Haberlere göre İsrailli yetkililer, Yunanistan'la ilişkilere stratejik olarak büyük önem verdiklerini bildirdi.