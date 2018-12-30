İsrail'i tehdit etmişti! Bir gözdağı daha...

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, İran'ın bölgedeki ABD faaliyetlerini engelleme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “İran ulusunun onları tekrar yeneceği konusunda emin olmalılar” diye konuştu.

İran yarı resmi haber ajansı Fars’ın aktardığına göre, Tuğgeneral Hüseyin Selami, 2009 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde usulsüzlük iddialarının sebep olduğu sokak gösterilerine son veren büyük hükümet yanlısı mitinglerin yıldönümünde, Doğu Tahran’da toplanan halka hitap etti.

"İran ulusunun onları tekrar yeneceği konusunda emin olmalılar"

İran’ın ABD'yi karadan, denizden ve havadan engelleyebilecek gücünün bulunduğunu söyleyen Selami, “Bugün ABD siyasi ve askeri olarak geriliyor” diye konuştu. ABD’nin güçlerini Suriye’den “hiçbir başarı elde etmeden” geri çektiğine değinen Selami, Washington’un Suriye’deki “başarısızlıklarına” rağmen hala İran ulusuna karşı düşmanlığa odaklandığını belirtti.



“İran ulusunun onları tekrar yeneceği konusunda emin olmalılar” diyen General Selami, ABD’nin İran’a yaptırımlarının etkisiz olduğunu belirtti.

Netanyahu'yu denize dökmekle tehdit etmişti

Geçtiğimiz aylarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de söz düellosuna giren Hüseyin Selami, İsrail'in kendileri için bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Siyonist rejimin başbakanına Akdeniz'de yüzme denemeleri yapmasını öneriyorum çünkü denizden kaçamayacak" ifadelerini kullanmıştı.