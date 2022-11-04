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Dünya İsrail’de Netanyahu’nun kazandığı resmen açıklandı
Dünya

İsrail’de Netanyahu’nun kazandığı resmen açıklandı

İsrail'de düzenlenen genel seçimlere dair resmi sonuçların açıklaması ile eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon meclis çoğunluğunu ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 03:29:00 -
İsrail’de Netanyahu’nun kazandığı resmen açıklandı

İsrail'de düzenlenen genel seçimlere dair resmi sonuçların açıklaması ile eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazandı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin Birleşik Arap Listesi ise mecliste 5 sandalye kazandı.

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