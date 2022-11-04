İsrail’de Netanyahu’nun kazandığı resmen açıklandı
İsrail'de düzenlenen genel seçimlere dair resmi sonuçların açıklaması ile eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon meclis çoğunluğunu ele geçirdi.
İsrail'de düzenlenen genel seçimlere dair resmi sonuçların açıklaması ile eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazandı.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin Birleşik Arap Listesi ise mecliste 5 sandalye kazandı.
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