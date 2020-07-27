İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 62 bin 626'ya çıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 62 bini aşarken, can kaybı 474'e çıktı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 teşhisi konulan 17 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.



Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 474'e ulaştığı, 1948 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 62 bin 626'ya yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, hastalardan 317'sinin durumunun ağır olduğu, 27 bin 77 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.



- Aktif vaka sayısı 35 bini geçti



Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 35 bin 549'a ulaştı.



Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.



Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.



Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.