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Dünya Eski bakan açıkladı: İsrail'in 10 günlük mühimmatı kaldı
Dünya

Eski bakan açıkladı: İsrail'in 10 günlük mühimmatı kaldı

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Eski bakan açıkladı: İsrail'in 10 günlük mühimmatı kaldı

Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Liberman, İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatsız kalacağını öne sürdü.

İsrail’de eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’dan Netanyahu hükümetine dikkat çeken bir çıkış geldi. Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini eleştirerek İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatının tükeneceği iddiasında bulundu.

 

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Liberman, hükümetin Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilere yönelik zorunlu askerlik konusundaki tutumunu da eleştirdi.

 

Liberman, Netanyahu hükümetini, koalisyonu bir arada tutabilmek için ülkeyi mahvetmeye hazır olmakla suçlayarak, "10 gün içinde İsrail ordusunun mühimmatı kalmayacak." ifadesini kullandı.

 

Haredileri zorunlu askerlikten muaf tutacak yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Liberman, söz konusu yasanın asker kaçaklığını meşrulaştırdığını söyledi.

 

Liberman, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolünü sıklaştırdığını ve yeniden roket üretmeye başladığını iddia etti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, "askeri kapasitelerini hızla inşa ettikleri" iddialarına ilişkin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarını meşrulaştırmak amacıyla propaganda yaptığı açıklamasında bulunmuştu.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberde eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümetini ağır bir eleştiriye maruz bıraktığını görüyoruz. İddiaya göre Liberman, İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatının tükenmesi tehlikesi yaşadığını ve Netanyahu'nun koalisyonu ayakta tutmak için ülkeyi felakete sürüklemek üzere olduğunu savunuyor. Ayrıca Haredi Yahudilere yönelik zorunlu askerlik konusunda hükümetin tavrına da karşı çıkıyor. Liberman'ın bu açıklaması, İsrail'deki iç krizlerin derinleşmekte olduğunun bir göstergesi olabilir. Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü sıklaştırdığı ve roket üretmeye başladığı iddiaları ise bölgedeki gerilimin artışını gösteriyor. Bu gelişmeler Türkiye için de büyük önem taşıyor çünkü İsrail-Filistin çatışması, bölgesel istikrarı etkileyerek Türkiye'nin çıkarlarına da zarar verebilir.
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