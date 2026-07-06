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Spor Fenerbahçe ile anılıyordu! Monaco'nun yeni teknik adamı oldu
Spor

Fenerbahçe ile anılıyordu! Monaco'nun yeni teknik adamı oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fenerbahçe ile anılıyordu! Monaco'nun yeni teknik adamı oldu

Birkaç ay önce adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis'in yeni adresi belli oldu. Genç çalıştırıcı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, yeni teknik direktörünün Filipe Luis olduğunu resmen duyurdu.

Monaco'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, daha önce Filipe Luis ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

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