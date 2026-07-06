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Gündem Dünya lideri Erdoğan’dan Külliye’de diplomasi taarruzu! Bulgar mevkidaşıyla kritik zirve!
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Dünya lideri Erdoğan’dan Külliye’de diplomasi taarruzu! Bulgar mevkidaşıyla kritik zirve!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Dünya lideri Erdoğan’dan Külliye’de diplomasi taarruzu! Bulgar mevkidaşıyla kritik zirve!

Küresel siyasetin ve askeri dengelerin kalbi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabulünde, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi için çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Erdoğan ve Radev, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi için çalışıldığını ifade etti.

Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğine işaret eden Erdoğan, bu konuya Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev'i Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

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