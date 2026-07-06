İletişim Başkanı Duran’dan NATO Zirvesi mesajı! Türkiye İttifak’ın sarsılmaz üyesidir

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara’da ulusal ve uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ROLÜNE VURGU

Türkiye’nin jeopolitik konumu, askeri kapasitesi ve savunma sanayisindeki gelişmişliğiyle NATO’nun en güçlü üyeleri arasında yer aldığını vurgulayan Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki değerlendirmelerine de paylaşımında yer verdi.

Duran, Türkiye’nin kriz bölgeleriyle bin 800 kilometreyi aşan sınırı, güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir İttifak’ın güvenliğine en büyük katkıyı sağlayan müttefiklerden biri olduğunu belirtti.

“NATO, TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK MİMARİSİNİN PARÇASIDIR”

Duran, NATO’nun da Türkiye açısından güvenlik mimarisinin ve caydırıcılığının tamamlayıcı unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin hem İttifak’a katkı sunan hem de NATO’nun güvenlik şemsiyesi içinde önemli bir konumda bulunan ülke olduğunu kaydetti.

BASININ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

NATO Liderler Zirvesi gibi kritik organizasyonların dünya kamuoyuna doğru, şeffaf ve eksiksiz aktarılmasında basın mensuplarının büyük sorumluluk taşıdığını belirten Duran, ülkeler arasındaki ilişkilerin resmi metinler, zirveler ve diplomatik temaslarla şekillendiğini; toplumlar arasındaki yakınlığın ise çoğu zaman daha insani ve kalıcı tecrübelerle kurulduğunu ifade etti.

Duran, zirve kapsamında görev yapacak basın mensuplarına başarılar dileyerek, programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.