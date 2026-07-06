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Gündem Umman denizi, 1 ABD askerine daha mezar oldu
Gündem

Umman denizi, 1 ABD askerine daha mezar oldu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Umman denizi, 1 ABD askerine daha mezar oldu

ABD ordusuna ait askeri helikopterin Umman Denizi'ne feci şekilde çakılmasının ardından başlatılan arama kurtarma operasyonunda acı haber geldi. 1 Temmuz'da yaşanan kazanın ardından günlerdir denizde kaybolan 1 askeri personele ulaşmaya çalışan sinsi dalgalar altındaki ekipler, tüm çabalara rağmen sonuç alamayınca operasyonu resmen durdurma kararı aldı. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), günlerdir haber alınamayan mürettebat için umutların tükendiğini ilan etti.

ABD Donanması, 1 Temmuz'da Umman Denizi'ne acil iniş yapan askeri helikopterin ardından başlatılan ve o tarihten bu yana haber alınamayan 1 mürettebatı arama çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

14 BİN MİL KAREDEN BÜYÜK ALAN TARANDI

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Donanması ve ABD Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen "yoğun ve kapsamlı" arama faaliyetlerinin sonuçsuz kaldığı belirtilerek, "102 saati aşkın bir süre boyunca 14 bin mil kareden büyük bir alanda yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

4 MÜRETTEBATTAN 3'Ü KURTARILDI

Olay, ABD Donanması'na ait USS George H.W. Bush uçak gemisinde konuşlu MH-60S "Sea Hawk" tipi askeri helikopterin Umman Denizi'ne "acil su inişi" yapmasıyla meydana gelmişti. Düşen helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ü kısa sürede kurtarılırken, denizde kaybolan 1 personel için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

SALDIRI BULGUSUNA RASTLANMADI

Yapılan ilk incelemelerde, askeri helikopterin herhangi bir dış saldırı ya da düşmanca unsur nedeniyle düştüğüne yönelik bir delil bulunmadığı kaydedildi. Olayın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan idari ve teknik soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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