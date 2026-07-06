O ülkede muson yağmurları felaket getirdi! 19 kişi öldü

Kırmızı alarm verildi Şiddetli yağışlar yolları sular altında bırakırken, okulların kapanmasına da neden oldu. Yağışlar kara yolu, demir yolu ve hava ulaşımını felç etti. Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki iki gün boyunca şiddetli yağış beklentisi nedeniyle "kırmızı alarm" verirken; yetkililer, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları uyarısında bulundu.