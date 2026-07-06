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O ülkede muson yağmurları felaket getirdi! 19 kişi öldü

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IHA Giriş Tarihi:

O ülkede muson yağmurları felaket getirdi! 19 kişi öldü

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve bina çökmelerinde 19 kişi öldü.

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Foto - O ülkede muson yağmurları felaket getirdi! 19 kişi öldü

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde etkili olan muson yağışları hayatı felç etti. Şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve bina çökmelerinde çok sayıda kişi öldü. Eyalete bağlı Mumbai şehrinde bina çökmesi sonucu beşi çocuk 6 kişi, yağışla bağlantılı ayrı olaylarda da 8 kişi öldü.

#2
Foto - O ülkede muson yağmurları felaket getirdi! 19 kişi öldü

Şehirde şiddetli yağışların devam etmesiyle birlikte meydana gelen iki ayrı ağaç devrilmesi sonucu da 2 kişi yaşamını yitirdi. Pune şehrinde ise heyelan meydana gelirken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Foto - O ülkede muson yağmurları felaket getirdi! 19 kişi öldü

Kırmızı alarm verildi Şiddetli yağışlar yolları sular altında bırakırken, okulların kapanmasına da neden oldu. Yağışlar kara yolu, demir yolu ve hava ulaşımını felç etti. Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki iki gün boyunca şiddetli yağış beklentisi nedeniyle "kırmızı alarm" verirken; yetkililer, vatandaşlara evlerinde kalmaları ve zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmaları uyarısında bulundu.

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Foto - O ülkede muson yağmurları felaket getirdi! 19 kişi öldü

Uçuşlar aksadı Mumbai’deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı’nda bugün yerel saatle 11.30 itibarıyla 17 uçuş iptal edildi, iki yönlü 217 uçuşta gecikme yaşandı.

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