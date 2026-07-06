Otobüs seferleri değişecek Ankara’da metrolar çalışacak mı?

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi dolayısıyla bazı metro hatları ve otobüs güzergahlarında değişiklik yapılacak. metro seferleri, zirve süresince genel olarak aksamayacak ancak şehir merkezindeki birçok cadde, bulvar ve ana arterin trafiğe kapatılması nedeniyle, bu bölgelerden geçen 223 EGO otobüs hattının güzergâhı değiştirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâh bilgilerini EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden kontrol etmeleri büyük önem taşıyacak.

Metro ve ANKARAY seferleri ise normal işletim düzeninde devam edecek. Ancak, güvenlik önlemleri kapsamında iki kritik istasyon yolcu kullanımına kapatılacak.

6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler ve Metro Söğütözü istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri gerçekleştirilmeyecek.

Ankara'da zirve kapsamında, Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak.

Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek. Söz konusu bölgelere araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanacak. Delegasyonların konaklayacağı 15 otelin bulunduğu bölgelerde de güvenlik tedbirleri artırılacak.

Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni, Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni kullanabilecek.

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni, Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni, Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatifi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi olacak. Kaynak:TGRT Haber