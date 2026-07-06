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Sağlık
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Ne aşısı var, ne tedavisi! Vaka sayısı 1.561'e ulaştı

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AA Giriş Tarihi:

Ne aşısı var, ne tedavisi! Vaka sayısı 1.561'e ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen 17. Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Doğrulanmış vaka sayısı 1.561'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 506'ya ulaştı.

#1
Foto - Ne aşısı var, ne tedavisi! Vaka sayısı 1.561'e ulaştı

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Ebola varyantı Bundibugyo virüsünün neden olduğu salgında şimdiye kadar 1561 vaka kaydedilirken, salgın nedeniyle 506 kişi hayatını kaybetti. Salgında 253 kişi iyileşirken, 628 hastanın izolasyonda veya hastanede tedavisi devam ediyor.

#2
Foto - Ne aşısı var, ne tedavisi! Vaka sayısı 1.561'e ulaştı

Ituri eyaleti başta olmak üzere Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu'da bulunan 36 bölgeyi etkileyen salgına karşı sağlık ekipleri erken teşhis çalışmalarını sürdürüyor. Salgınla mücadele kapsamında yeni antiviral tedavi denemeleri başlatılırken, 100'den fazla sağlık çalışanında da Ebola tespit edildi.

#3
Foto - Ne aşısı var, ne tedavisi! Vaka sayısı 1.561'e ulaştı

MEVCUT SALGININ ONAYLANMIŞ TEDAVISI YA DA AŞISI BULUNMUYOR: KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

#4
Foto - Ne aşısı var, ne tedavisi! Vaka sayısı 1.561'e ulaştı

EBOLA, AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU: Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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