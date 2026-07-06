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Spor Gazetecilere sert çıktı! Ronaldo’dan emeklilik sorusuna olay cevap
Spor

Gazetecilere sert çıktı! Ronaldo’dan emeklilik sorusuna olay cevap

Yeniakit Publisher
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Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki İspanya maçı öncesi basın toplantısında emeklilik sorusuna tepki gösterdi. Portekizli yıldız, kariyerini ne zaman bitireceğine kendisinin karar vereceğini söyleyerek gazetecilere sert ifadelerle cevap verdi.

Portekiz’in İspanya ile oynayacağı kritik maç öncesi kameraların karşısına geçen Cristiano Ronaldo, futbolu bırakma ihtimaliyle ilgili soruya sinirlendi. Al-Nassr forması giyen 41 yaşındaki yıldız, geleceği hakkında yapılan yorumlara basın toplantısında net bir cevap verdi.

 

Emeklilik sorusuna tepki verdi

Basın toplantısında bir gazetecinin “Futbolu ne zaman bırakacaksınız?” sorusu üzerine Ronaldo, kararın tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı.

Portekizli futbolcu, “Kariyerimi ne zaman bitireceğime ben karar veririm, kafama göre noktalarım. Sizin gibi gazetecilerin canı istedi diye değil” dedi.

 

“Sen de onlardan birisin”

Ronaldo’ya 41 yaşında Dünya Kupası’nda oynamanın en zor tarafı da soruldu. Bu soruya ise Ronaldo, “Sizlerle konuşmak, özellikle benden hoşlanmayan sizlerle, ve sen de onlardan birisin biliyorum” ifadelerini kullandı.

 

 Portekiz’in gol yükünü taşıyor

İleri yaşına rağmen Portekiz Milli Takımı’ndaki etkisini sürdüren Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda 3 gol kaydetti. Portekiz, son 16 turunda İspanya karşısında çeyrek final bileti arayacak.

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