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Gündem Yürekleri parçalayan olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi
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Yürekleri parçalayan olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Yürekleri parçalayan olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi

İnsanlığın bittiği, vicdanların kuruduğu yer feryadı Çanakkale'den yükseldi. Ezine ilçesinde bulunan Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisi, sabah saatlerinde tarihin en kan dondurucu ve iğrenç olaylarından birine sahne oldu. Acil servisin erkekler tuvaletine giren görevliler, bir poşetin içerisine gizlenmiş vaziyette, dünyaya yeni gözlerini açmış talihsiz bir erkek bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin erkek tuvaletinde bir poşet içerisinde, yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu. Ölü bulunan bebek için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yenidoğan bebeğin ailesini bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Hastanenin giriş, çıkış ve acil servis içindeki güvenlik kameraları ile hastane çevresindeki kamera görüntüleri inceleme altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise Ezine Devlet Hastanesinde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma da çok yönlü olarak devam ediyor.

Yenidoğan erkek bebeğin yaklaşık 15 saat önce dünyaya geldiği ileri sürüldü.

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Yorumlar

Mehmet

Bu olay beni derinden üzdü. Ezine Devlet Hastanesinde bir bebeğin cansız bedeni bulunması, vicdansızlığın ve umutsuzluğun en acı verici örneklerinden biri. Bu çirkin eylemin şiddetini yüreğimizde taşıyor ve hastane yetkililerinin bu olay hakkında soruşturma başlatması gerekliydi. Adaletin sağlanmasını ve bu tür trajik olayların tekrar yaşanmaması için gereken önlemlerin alınmasını umuyoruz. Bu ülkede her çocuğa sahip çıkılmalı, onlara sevgi ve koruma sunulmalıdır.
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