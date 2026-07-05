Yürekleri parçalayan olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi
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İnsanlığın bittiği, vicdanların kuruduğu yer feryadı Çanakkale'den yükseldi. Ezine ilçesinde bulunan Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisi, sabah saatlerinde tarihin en kan dondurucu ve iğrenç olaylarından birine sahne oldu. Acil servisin erkekler tuvaletine giren görevliler, bir poşetin içerisine gizlenmiş vaziyette, dünyaya yeni gözlerini açmış talihsiz bir erkek bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay, Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin erkek tuvaletinde bir poşet içerisinde, yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu. Ölü bulunan bebek için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yenidoğan bebeğin ailesini bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Hastanenin giriş, çıkış ve acil servis içindeki güvenlik kameraları ile hastane çevresindeki kamera görüntüleri inceleme altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise Ezine Devlet Hastanesinde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma da çok yönlü olarak devam ediyor.
Yenidoğan erkek bebeğin yaklaşık 15 saat önce dünyaya geldiği ileri sürüldü.
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