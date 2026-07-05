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Gündem Minibüs kahveye daldı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Minibüs kahveye daldı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Minibüs kahveye daldı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, başka bir minibüsle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki kıraathaneye daldı. Kıraathanede oturan Orhan İncirbölen hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Muhammet Hazım P. idaresindeki plakalı minibüs, Dere Mahallesi Coşkunlar Caddesi'nde İbrahim E. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan İbrahim E. idaresindeki minibüs, yol kenarındaki kıraathaneye girdi. Kazada kıraathanede oturan Orhan İncirbölen, Hasan Kızık, İspir Gürlek ve Fatih Atılgan yaralandı.

Ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Orhan İncirbölen, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüleri gözaltına alındı.

 

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