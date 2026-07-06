Edirne şimdi daha güvenli Sınır güvenliği için yeni araç takviyesi yapıldı

Arazi araçları, minibüsler, plaka tanıma sistemleri, sabit ve hareketli kameralar, tabletler, optik okuyucular ile görüntüleme merkezinin sınır güvenliğinde kullanılacağını aktaran Sezer, "Bütün ihtiyaçlarımızı karşılamasa da önemli bir takviye sağlayacak. Eksiklik gördüğümüz noktalara plaka tanıma sistemli kameralar, sabit ve hareketli kameralar yerleştirilecek. Görüntüleme merkezi de kuruldu. Bunun yanında monitörler, fotoğraf kabini, bilgisayarlar, fotokopi makinesi ve projeksiyon cihazları gibi birçok ekipman da proje kapsamında temin edildi. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.