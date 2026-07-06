Edirne şimdi daha güvenli Sınır güvenliği için yeni araç takviyesi yapıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, alınan tedbirlerle Edirne'nin düzensiz göçmen trafiği açısından büyük ölçüde rota olmaktan çıktığını söyledi. Edirne Valiliğinde düzenlenen törende, Interreg VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye Programı kapsamında yürütülen "Daha Güvenli Sınırlar Projesi" çerçevesinde temin edilen araç ve ekipmanlar tanıtıldı. Vali Sezer, Edirne'nin dört sınır kapısına sahip önemli bir sınır kenti olduğunu belirterek, geçmişte sınır hattında yoğun düzensiz göç hareketliliği yaşandığını ifade etti.