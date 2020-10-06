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Aktüel İsrail Savunma Bakanlığı bazı Filistinli tutuklu ve şehit ailelerinin mallarına el koyma kararı aldı
Aktüel

İsrail Savunma Bakanlığı bazı Filistinli tutuklu ve şehit ailelerinin mallarına el koyma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:58:55 -
İsrail Savunma Bakanlığı bazı Filistinli tutuklu ve şehit ailelerinin mallarına el koyma kararı aldı

KUDÜS (AA) – İsrail Savunma Bakanlığı, bazı Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine Filistin yönetimi ve Hamas tarafından gönderilen nakdi yardımlar ile bu kişilerin mallarına el koyma kararı aldı.

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Benny Gantz, bu kapsamda 4 karara imza attı.

Gantz'ın imzaladığı kararlarla, Hamas ve Filistin yönetimince İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli tutuklular ile saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin ailelerine gönderilen paralara el konulmasının hedeflendiği belirtildi.

Haberde, bu kararlardan birinin, 2014’te araçla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilen Abdurrahman Eş-Şludi’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi'nde oturan annesine sağlanan para yardımı ile mülküne el konulmasını öngördüğü kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasına yer verilen haberde, söz konusu mali yardımların "terör örgütlerinin sistematik ve organize faaliyetlerinin bir parçası, saldırıları ve terörist eylemleri yoğunlaştırma ve mahkumlar ile ailelerini ödüllendirme” anlamına geldiği öne sürüldü.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365’i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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