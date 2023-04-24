İsrail provokasyona doymuyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrakları astı. Filistin, söz konusu bayrak asılma olayına tepki gösterdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Harem-i İbrahim Camisi'ne İsrail bayrakları asılması kınanarak, bu adımın uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Bayrak asma olayının Filistinlileri ve Müslümanları tahrik etmeyi amaçlayan bir provokasyon olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail’in İbrahim Camisi'nin tarihi ve kültürel kimliğinin değiştirerek “Yahudileştirmeyi” amaçladığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, söz konusu eylem ile benzer girişimlerin kınanması ve derhal durdurulması için İsrail’e baskı yapılması istendi. Açıklamada ayrıca, kutsal alanlara yönelik ihlallerin bölgede gerilimi tırmandırdığına vurgu yapıldı.



Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin, 25 Şubat 1994'te İbrahim Camisi’nde sabah namazını kılanların üzerine açtığı ateş sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. “İbrahim Camii Katliamı” olarak anılan saldırının ardından İbrahim Camisi, kapatılmış ve yeniden açıldığında ise caminin yüzde 60’tan fazlası Yahudilere tahsis edilmişti.