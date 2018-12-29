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İsrail Mescid-i Aksa'nın altını oyuyor! Filistin'den uluslararası komisyon talebi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yaptığı kazılar için uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 22:58
İsrail Mescid-i Aksa'nın altını oyuyor! Filistin'den uluslararası komisyon talebi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın altında, çevresinde ve Silvan beldesindeki kazılar ve tünellerin araştırılıp planların ortaya çıkarılması için uluslararası soruşturma komisyonu oluşturulmasını istedi.

İsrail'in evlerde tadilata veya yeni ev inşa edilmesine izin vermemesi nedeniyle Filistinlilerin kalabalık aileler şeklinde yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, bu kazıların ve tünellerin tehlikeleri ve sonuçları konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kazıların Filistinlilerin evlerinde büyük çatlaklar oluşturarak, İsrail belediyesi tarafından "yaşamaya elverişli olmayışı" gerekçesiyle zorla boşaltılmasına ve halkın göç ettirilmesine zemin hazırlanması için yapıldığı vurgulandı.

Bu uygulamanın İsrail tarafından Filistinlilere yapılan sistematik ve geniş çaplı etnik temizlik olduğu kaydedildi.

İsrail yönetimi UNESCO'ya izin vermiyor 

İsrail yönetimi uzun süredir Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) kutsal mekanlarda inceleme yapmasına izin vermiyor.

UNESCO Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 20016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı 6'ya karşılık 24 oyla kabul etmişti. Karar tasarısı daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştı.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi ise 7 Temmuz 2017'de İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı kabul etmişti.

 

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 22:58
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