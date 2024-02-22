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Dünya İsrail, Lübnan’da bir apartmanı vurdu
Dünya

İsrail, Lübnan’da bir apartmanı vurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-22 21:22:00 -
İsrail, Lübnan’da bir apartmanı vurdu

Katil İsrail’in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarında bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Katil İsrail, Lübnan topraklarına saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarındaki Kfar Roummane'deki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilerek, can kaybının artabileceği ifade edildi.

2’si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in geçen hafta Nabatieh’ye düzenlediği saldırıda 2’si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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