İsrail karıştı! Siyaset paramparça

İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin Nisan ayında erken seçim kararı almasıyla birbiri ardına yeni partiler kurulmaya devam ediyor.

Son olarak, İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennet ve İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şahkid, Hayemin Hahadaş (Yeni Sağ) adında parti kurdu. Bennet ve Şahkid, Filistinlilere karşı sertlik ve katliam politikalarını destekleyen politikaları ile tanınıyor. İsrail Kültür Bakanı Miri Regev ise, partiyi hedef alarak, partinin "taklit Likud" olduğunu savundu. Likud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki partisi. Geçen hafta da İsrail eski Genelkurmay Başkanları'ndan Benny Gantz, "İsrail Direniş Partisi"ni kurduğunu ilan etmişti.

İsrail siyasetinin çok parçalı siyasi haritası kurulan iki yeni parti ile daha da genişledi. İsrail'de seçimlere 30'a yakın siyasi parti katılıyor.