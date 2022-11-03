İsrail güçleri Kudüs'te 42 yaşındaki Filistinliyi kalbinden vurdu

Bir Filistinlinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı eyleminde 2 polisin yaralandığı açıklandı.

İsrail güvenlik kaynakları, Filistinlinin gerçekleştirdiği saldırıda İsrail sınır polis memurunun bacağından yaralandığını duyurdu.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail güvenlik güçlerinden bir diğeri ise olay yerinde yaşanan çatışmada kendi arkadaşlarının açtığı ateş sonucu hafif şekilde yaralandı.

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin ciddi oranda artırıldığı ifade ediliyor.

İsrail güçleri bir Filistinliyi kalbinden vurdu

Öte yandan İsrail güçleri, geçtiğimiz gün İsrail askerlerinin üzerine aracını sürdüğü iddia edilen Filistinlinin yaşadığı bölgeye baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Kudüs'ün Beyt Dakku beldesine düzenlediği baskında sivil Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

İsrail güçlerinin açtığı ateşte 42 yaşındaki Davud Mahmud Halil Reyyan, bir merminin kalbine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun iddialarına göre Reyyan, İsrail güçlerine molotofkokteyli attı.

Yerel Konsey Başkanı Cemal Davud Haaretz'e yaptığı konuşmada, Reyyan'ın genç bir yaşta olmadığı, 5 çocuk sahibi olduğu, bir siyasi örgüte bağlantısı olmadığı dikkate alındığında çatışmalara girişip girişmediğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Kaynak: Mepa News