  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi öldürdü
Dünya

İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dakku beldesinde Davud Mahmud Halil Reyyan'ın İsrail askerlerinin açtığı ateşte kalbine gerçek merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 11:47:00 -
İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bir Filistinliyi öldürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dakku beldesine baskın düzenledi, dün Ramallah kentinde "araçla ezme" girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlinin evi arandı.

Baskının ardından bölgede İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında olay yaşandı. İsrail güçleri, olayda gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "araçla ezme" girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli öldürülmüştü.

Filistin Sivil İşler Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin ateş ederek öldürdüğü kişinin Beyt Dakku beldesinden Habbas Abdulhafız Yusuf Reyyan olduğu ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

İsrail'in 17 gündür uyguladığı kuşatma Nablus'u yüz binlerce Filistinli için açık cezaevine çevirdi
İsrail'in 17 gündür uyguladığı kuşatma Nablus'u yüz binlerce Filistinli için açık cezaevine çevirdi

Dünya

İsrail'in 17 gündür uyguladığı kuşatma Nablus'u yüz binlerce Filistinli için açık cezaevine çevirdi

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

Yapay zeka, siyahileri maymun, Filistinlileri terörist olarak görüyor!
Yapay zeka, siyahileri maymun, Filistinlileri terörist olarak görüyor!

Teknoloji

Yapay zeka, siyahileri maymun, Filistinlileri terörist olarak görüyor!

Arap Birliğinin gündemi Filistin ve gıda güvenliği
Arap Birliğinin gündemi Filistin ve gıda güvenliği

Dünya

Arap Birliğinin gündemi Filistin ve gıda güvenliği

İsrail, seçim günü Filistin'deki sınır kapılarını ve bazı bölgeleri kapatacak
İsrail, seçim günü Filistin'deki sınır kapılarını ve bazı bölgeleri kapatacak

Dünya

İsrail, seçim günü Filistin'deki sınır kapılarını ve bazı bölgeleri kapatacak

İsrail askerleri Filistinlilere ait evleri yıktı
İsrail askerleri Filistinlilere ait evleri yıktı

Dünya

İsrail askerleri Filistinlilere ait evleri yıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23