İsrail bayrağını asfalta çiviledi! Geçen bassın hizmeti
Filistin ve özellikle Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e yönelik protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken, Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir şahıs gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çaktı.
Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katlederken, bölgeyi de adeta kan gölüne çevirdi.
İsrail bayrağını asfalta çiviledi
İsrail'in günlerce süren katliamına yönelik tepki ve protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken, Bursa'da bir şahıs İsrail bayrağını gelen geçen üstüne bassın diye asfalta çiviledi.
Direğe Filistin bayrağı çaktı
Yoldan geçen arabalara aldırış etmeden bayrağı yaya geçidinin üzerine çivileyen adam, yanında getirdiği Filistin bayrağını da yol kenarındaki direklerin birine asarak bölgeden uzaklaştı.
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