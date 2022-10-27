İsrail 35 Filistinli çocuğu katletti!

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, kuruluşun, dün yayımladığı raporunda bu yılın başlangıcından itibaren Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs'ün doğu kesiminde İsrail güçleri tarafından öldürülen çocuk sayısının 29'u bulduğuna dikkat çekildi.

Raporda hayatını kaybeden çocuklardan 10'unun Cenin vilayetinden olduğu belirtildi.

Kuruluş, çocukların tümünün bedenlerinin muhtelif organlarına gerçek mermiler isabet etmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinin İsrail güçlerinin onlara öldürme kastıyla saldırdığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Raporda, sahadan toplanan bilgilerin İsrail güçlerinin çocuklara yönelik saldırılarında planlı bir şekilde özellikle onların bedenlerinin üst kısımlarını hedef aldığının tespit edildiğini, bunun da çocukların, öldürme veya ömür boyu sakat bırakma kastıyla hedef alındıklarının çok açık bir delili olduğuna dikkat çekildi.

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Ayrıca gücün aşırı derecede kullanılmasının İsrail güçlerinde bir prensip olduğuna işaret edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin 2022 yılının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde katlettiği Filistinli sayısının 183'e ulaştığını açıklamıştı.

İsrail'in ağustos ayında Gazze'ye yönelik saldırılarda 6 çocuk da yaşamını yitirmişti.

Filistin genelinde toplamda 35 çocuğun İsrail güçlerince öldürüldüğü ifade ediliyor.