İsra Süresi 80. ayeti manası ne? İsra Süresi 80. ayetin anlamı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kaldırılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasının ardından Zehra Zümrüt Selçuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık'a görevini törenle devretti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaldırılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasının ardından Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin'e devretti. Görevi sona eren Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından İsra Süresi 80.ayetini paylaştı.

İsra Süresi 80. ayeti manısı ne?

İsra Süresi 80. ayeti anlamı şu şekilde: De ki: Yâ Rabbi, gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katından bana yardımcı bir kuvvet ver.