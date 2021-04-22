  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM İsra Süresi 80. ayeti manası ne? İsra Süresi 80. ayetin anlamı
İSLAM

İsra Süresi 80. ayeti manası ne? İsra Süresi 80. ayetin anlamı

İsra Süresi 80. ayet manası nedir? Yeni kabine listesi açıklandı. Açıklanan kabine lisesine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise Vedat Bilgin getirildi. Her iki isme de görevi devreden Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya üzerinden hat sanatıyla yazılı İsra Süresi 80. ayetini paylaştı. Peki İsra Süresi 80. ayeti manısı ne?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 15:52:00 - 2021-04-22 15:54:27
İsra Süresi 80. ayeti manası ne? İsra Süresi 80. ayetin anlamı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kaldırılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasının ardından Zehra Zümrüt Selçuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık'a görevini törenle devretti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaldırılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasının ardından Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin'e devretti. Görevi sona eren Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından İsra Süresi 80.ayetini paylaştı.

İsra Süresi 80. ayeti manısı ne?

İsra Süresi 80. ayeti anlamı şu şekilde: De ki: Yâ Rabbi, gireceğim yere doğrulukla girmemi, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip eyle; yüce katından bana yardımcı bir kuvvet ver.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeniler resmen kaşınıyor! Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtılar
Dünya

Ermeniler resmen kaşınıyor! Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtılar

Ermenistan askerleri, Azerbaycan sınırında görev yapan Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı.
3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’
Medya

3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’

TRT’de reytinglerde üst seviyelerde olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili dikkat çeken yorum geldi.
Dünyayı şoke eden açıklama: Savunma sistemimiz füzeleri durduramadı
Dünya

Dünyayı şoke eden açıklama: Savunma sistemimiz füzeleri durduramadı

Suriye'den gelen füzenin durdurulamadığını kabul eden İsrailli yetkililerden çarpıcı itiraflar geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay