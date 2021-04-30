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Eğitim Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Türkiye’de üniversiteye geçiş yapmak için YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. Lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üniversitelerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Peki, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 12:59:00 -
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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