  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sürücüler dikkat! Cezası tam 20 bin 342 TL oldu

İsmail Demir: Gezgin, Tayfun ve Cenk'ten sonra yeni müjdeler yolda! Yeni mühimmatlar Türkiye'nin gücüne güç katacak

Rusya, Hindistan'ın en büyük petrol tedarikçisi oldu! Suudi Arabistan ve Irak’ı geçti

AK Parti heyeti kaza yaptı

Tehlike Türkiye sınırlarına da dayandı! Evlere girerlerse bir daha çıkmıyorlar

Mısırlı gazeteciden çarpıcı açıklamalar: “Türkiye’nin başkanını İngiliz MBC şirketi belirleyecek”

Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Kılıçdaroğlu'nun iftirası kümeste patladı

Petrol, elmas, altın fışkırıyor! Türkiye'ye resmen teklif ettiler

Ne adres var ne de telefon! Bay Kemal’den sanal fon turu

Kodese bir yolcu daha! Herkes oto yıkamacı sanıyordu bakın kim çıktı
Dünya İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı
Dünya

İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı

Kuraklık sorunuyla mücadele eden İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 18:46:00 -
İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı

Kuraklık sorunuyla mücadele eden İspanya'da son 61 yılın en sıcak ekim ayı kayda geçti.

Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklamada, 1961'den bu yana ülke genelinde en sıcak ekim ayı istatistiklerinin elde edildiği bildirildi.

Ekimde sıcaklıkların Fas sınırındaki Melilla kentinde 37'ye, ülkenin kuzeyindeki Bilbao kentinde ise 23'e kadar çıktığını belirten AEMET, olağanüstü artışlar gözlendiğini vurguladı.

İspanya'da hava sıcaklıklarının son 6,5 aydır normalin üzerinde seyrettiğini kaydeden AEMET yetkilileri, en düşük hava sıcaklıklarının da normalin 5 ila 10 derece üzerinde olduğunu açıkladı.

Özellikle 25-27 Ekim tarihleri arasında ülkenin güneyindeki Melilla, Cordoba, Sevilya ve Cadiz kentleri ile doğusundaki Balear Adalarında rekor sıcaklıkların tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Mevcut durumda baraj ve göletlerdeki ortalama doluluk oranı yüzde 31 olan İspanya'da Sevilya, Tarragona gibi bazı kentlerde su kesintileri yapılırken, kuraklığın en çok tarım ve hayvancılık sektörünü vurduğu belirtiliyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 7-8 Kasım'da Mısır'da yapılacak İklim Zirvesi'nde (COP-27) "Uluslararası Kuraklığa Dayanıklılık İttifakı" girişimini sunacaklarını, burada Kenya ve Senegal'in de olacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23