İspanya-Portekiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 2'de İspanya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, İspanya Portekiz maçı ne zaman?
Mayıs ayıyla birlikte profesyonel futbol liglerinde sezonlar tamamlandı. Profesyonel liglerin tamamlanmasının ardından futbolseverler kupa finallerinin, uluslar arası maçların takvimlerini merak eder odu. UEFA Uluslar Ligi’nde İspanya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Peki, maçı hangi kanal verecek?
İspanya-Portekiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Liga A Grup 2 mücadelesinde İspanya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. TSİ 21.45’te başlayacak olan İspanya-Portekiz maçı S Sport ve CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.