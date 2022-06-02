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Spor İspanya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?
Spor

İspanya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Peki, İspanya-Portekiz maçı kaç kaç bitti? İspanya Portekiz maç sonucu:

Yeniakit Publisher
2022-06-02 22:33:00 - 2022-06-02 23:39:28
İspanya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2 maçında İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı.

İspanya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?

Saat 21.45'te başlayan mücadele 1-1 sona erdi. Maçın 25.dakikasında Alvaro Morata attığı golle İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.82.dakikada Ricardo Horta beraberliği sağlayan golü ağlarla buluşturdu. Mücadele 1-1 sona erdi.

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