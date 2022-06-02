İspanya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?
UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Peki, İspanya-Portekiz maçı kaç kaç bitti? İspanya Portekiz maç sonucu:
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2 maçında İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı.
İspanya-Portekiz maçı kaç kaç bitti?
Saat 21.45'te başlayan mücadele 1-1 sona erdi. Maçın 25.dakikasında Alvaro Morata attığı golle İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.82.dakikada Ricardo Horta beraberliği sağlayan golü ağlarla buluşturdu. Mücadele 1-1 sona erdi.