İsmail Yaşar Hoca Cüneyt Özdemir'e ayetlerle cevap verdi! 'Siz Allah ile, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?'

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Youtube kanalından Sezen Aksu'nun Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakaretini değerlendiren İsmail Yaşar Hoca, Aksu'yu savunup, Erdem Özveren'e "yobaz" diyen Cüneyt Özdemir'e Kur'an'ı Kerim'den ayetlerle cevap verdi.

"Bu olayı gündem yapan kardeşimiz var. Erdem kardeşimiz. Allah-u Teala kendisinden razı olsun." diyerek sözlerine başlayan Yaşar Hoca, "Ona 'yobaz' diye hakaret eden bir yobaz gazeteci var. Aslında ben bu ifadeyi kullanmayı hiç sevmem. Ama kendisi o kardeşimize sırf İslam'ı savunduğu için 'yobaz' dediğinden, kendisinin de yobaz olduğunu öğrenmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'in, Sezen Aksu'nun "cahiller" hakaretini, "Bunda ne var ki? İnsanı gaza getiren, coşturan bir şarkı." sözleri ile savunduğunu hatırlatan İsmail Yaşar Hoca, yüce Kur'an'dan ayetler aktardı:

Tevbe Suresi:

64. ayet: Münafıklar, kendileri hakkında kalplerindekini ortaya çıkaracak bir sûrenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki: Alay edin bakalım! Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

65. ayet: Onlara soracak olsan mutlaka, "Biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu!" derler. De ki: Siz Allah ile, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?

66. ayet: Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkârcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız.