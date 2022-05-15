İsmail Kartal'ın veda gecesi

Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde evinde Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu sezon son kez taraftarlarının huzuruna çıkacak.

Kadıköy'deki bu karşılaşma her anlamda birçok özelliği içerisinde barındıracak. Bilhassa gözler teknik direktör İsmail Kartal'ın üzerinde olacak.

Yeni sezon için şu anda Jorge Jesus ismi ön planda olduğu için İsmail Kartal ile taraftarlar arasında duygusal bir vedanın yaşanması bekleniyor. Taraftarların maçın sonucundan bağımsız bir şekilde tecrübeli çalıştırıcıyı tezahüratlarla desteklemesi ve bir anlamda teşekkür edeceği biliniyor.

Öte yandan Karagümrük'ün başında yer alan Volkan Demirel de efsaneleştiği kulübü Fenerbahçe'ye ilk kez rakip oldu. İsmail Kartal bir anlamda Kadıköy'de son maçına çıkarken Volkan Demirel ise ilk kez Kadıköy'e rakip olarak gelecek. Aynı zamanda Volkan Demirel, 2010-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de beraber çalıştığı eski hocası İsmail Kartal'a da ilk defa rakip olacak. Kadıköy'de taraftarların da Volkan Demirel'e yakın ilgi göstermesi bekleniyor.

Bir başka önemli konu ise hiç kuşkusuz lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletinin garantilenmesi olarak duruyor. Eğer Fenerbahçe, bu akşam Karagümrük'ü yenerse Konyaspor'un Hatayspor'la oynayacağı maça hiç bakmadan Şampiyonlar Ligi biletini garantileyecek. Ayrıca Konyaspor bu akşam yenilir ya da berabere kalması Fenerbahçe yine Devler Ligi'ni kesinleştirecek.

Kaynak: Milliyet