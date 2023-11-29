İslami Cihad'tan önemli açıklama!

İslami Cihad Hareketi siyonist rejimin Batı Şeria'daki baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

İslami Cihad'tan yapılan açıklamada, ''Halkımıza ve Batı Şeria'daki topraklarımıza yönelik Siyonist saldırı, iç cephesini masum insanların, sivillerin hayatları ve malları pahasına herhangi bir başarıya ulaşmaya ikna etme ve başarısızlığını ve acizliğini gizleme girişimidir. Ne kadar bedel ödersek ödeyelim, düşmanla yüzleşmeye kararlıyız.'' denildi.