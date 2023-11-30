  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İslami Cihad'tan BAE'ye sert tepki
Dünya

İslami Cihad'tan BAE'ye sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-11-30 18:27:00 -
İslami Cihad'tan BAE'ye sert tepki

Filistin İslami Cihad Hareketi, siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyareti sert bir açıklamayla kınadı.

Filistin İslami Cihad Hareketi, siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyareti sert bir açıklamayla kınadı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada,

''Isaac Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyareti en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Filistinli çocukları ve kadınları öldürmeye devam eden, Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza karşı vahşi katliamlar gerçekleştiren bir suç örgütünün başkanını kabul etmek, bu örgütün suçlarını işlemeye devam etmesi için bir teşviktir.

Tüm dünya halklarının onları kabul etmeyi reddettiği bir dönemde, Arap başkentlerinin suçlu Nazilere kapılarını açması şaşırtıcıdır.

Birleşik Arap Emirlikleri hükümetini ve halkını, siyonistlerin ihlal ettiği İslami kutsallara saygıdan dolayı, siyonistlerin herhangi bir yetkilisini ağırlamaktan kaçınmaya, Siyonist büyükelçiyi topraklarından sürmeye ve onunla ilişkileri kesmeye çağırıyoruz'' denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'tan çok sert esir değişimi açıklaması
Hamas'tan çok sert esir değişimi açıklaması

Dünya

Hamas'tan çok sert esir değişimi açıklaması

Hamas İsrail'in kendi halkına yaptığı hainliği açıkladı
Hamas İsrail'in kendi halkına yaptığı hainliği açıkladı

Dünya

Hamas İsrail'in kendi halkına yaptığı hainliği açıkladı

Ateşkese kimin daha çok ihtiyacı vardı? İsrail’in mi Hamas’ın mı? Konuyu El Cezire gündeme getirdi İşte çarpıcı yanıtlar
Ateşkese kimin daha çok ihtiyacı vardı? İsrail’in mi Hamas’ın mı? Konuyu El Cezire gündeme getirdi İşte çarpıcı yanıtlar

Gündem

Ateşkese kimin daha çok ihtiyacı vardı? İsrail’in mi Hamas’ın mı? Konuyu El Cezire gündeme getirdi İşte çarpıcı yanıtlar

Cevap ver Karamollaoğlu! ‘Ey terörist Hamas’ diyenlere sözünüz yok mu?
Cevap ver Karamollaoğlu! ‘Ey terörist Hamas’ diyenlere sözünüz yok mu?

Siyaset

Cevap ver Karamollaoğlu! ‘Ey terörist Hamas’ diyenlere sözünüz yok mu?

Rusya: Hamas'a minnettarız
Rusya: Hamas'a minnettarız

Dünya

Rusya: Hamas'a minnettarız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23