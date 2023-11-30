İslami Cihad'tan BAE'ye sert tepki

Filistin İslami Cihad Hareketi, siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyareti sert bir açıklamayla kınadı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada,

''Isaac Herzog'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyareti en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Filistinli çocukları ve kadınları öldürmeye devam eden, Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza karşı vahşi katliamlar gerçekleştiren bir suç örgütünün başkanını kabul etmek, bu örgütün suçlarını işlemeye devam etmesi için bir teşviktir.

Tüm dünya halklarının onları kabul etmeyi reddettiği bir dönemde, Arap başkentlerinin suçlu Nazilere kapılarını açması şaşırtıcıdır.

Birleşik Arap Emirlikleri hükümetini ve halkını, siyonistlerin ihlal ettiği İslami kutsallara saygıdan dolayı, siyonistlerin herhangi bir yetkilisini ağırlamaktan kaçınmaya, Siyonist büyükelçiyi topraklarından sürmeye ve onunla ilişkileri kesmeye çağırıyoruz'' denildi.

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