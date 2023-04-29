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Ekonomi İslam Memiş'ten yeni iki tavsiye: Kârlı olanı açıkladı! Emekli ve altını olanlara, bekleyenlere seslendi!
Ekonomi

İslam Memiş'ten yeni iki tavsiye: Kârlı olanı açıkladı! Emekli ve altını olanlara, bekleyenlere seslendi!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 23:49:00 - 2023-04-29 23:59:14
İslam Memiş'ten yeni iki tavsiye: Kârlı olanı açıkladı! Emekli ve altını olanlara, bekleyenlere seslendi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son paylaşımıyla yatırımcısına çok önemli iki tavsiyede bulundu, Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. EYT'den emekli olan vatandaşlara ellerindeki parayla yapacakları yatırımı öneren Memiş, altın için ise herkesin merak ettiği soruyu cevapladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği soruları Twitter üzerinde cevaplamaya başladı. Peki Altın ne kadar oldu? 29 Nisan Cumartesi 2023 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Yatırımcıların altın ve EYT sorularını cevaplayan Memiş birbirinden önemli iki tavsiye verdi.

Sosyal meyda üzerinden iki kullanıcının "Emekli oldum paramı ne yapmalıyım?" ve "Çeyrek mi cumhuriyet altını mı almalıyım" sorularına cevap verdi.

Ben de “EYT çıkmasaydı zaten 10 yıl bekleyecektin. Farzet ki çıkmadı, 10 yıl o paraya dokunma BES’e koy, yüzde 30 devlet katkısını al, 10 yıl sonra çifte emekli olursun” dedim" diyerek yatırım tavsiyesinde bulundu.

ALTIN TAVSİYESİ!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tgrt'nin haberde altın için kendisine sorulan soruyu cevaplayan Memiş, şöyle dedi:

"Altın alacağım, çeyrek mi, cumhuriyet mi hangisini alayım?” dedi. Ben de “Çeyrekte 62 lira, Cumhuriyette 192 lira işçilik var.

24 ayar has astar altın al” dedim. Bu işçilikler için gram altının 1.410 lira olması gerek. Şuan 1.373 lira"

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

29 Nisan Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.244,04

Gram altın satış: 1.244,75

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.244,00

Çeyrek altın satış: 2.300,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.475,00

Yarım altın satış: 4.587,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.896,00

Tam altın satış: 9.064,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.013,00

Cumhuriyet altını satış: 9.149,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.182,00

Ata altın satış: 9.435,00

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