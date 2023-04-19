İslam Memiş'ten kritik uyarı! yatırımcıya seslendi: Altın alım fırsatı için 'Ekrana kanmayın'...Dövizde yeni 3 farklı kur

Fed başkanlarından gelen mesajlar ve dolar endeksinin yönünü yukarıya çevirmesi altının düşmesine neden oldu. Hafta başında 1.267 TL'yi gören gram altın perşembe günü 1.228 TL seviyelerine kadar geriledi. Ons altın 2 bin dolar psikolojik seviyesinin altına düştü. Finans Analisti İslam Memiş, piyasaları değerlendirerek altın ve dövizde 3 farklı kurun ortaya çıktığını ifade etti.

Haftaya hızlı bir giriş yaparak rekor üzerine rekor kıran altın bayram öncesinde düşüşe geçti. Ons altın 2 bin 20 dolar seviyelerinden 1.981 dolara kadar geriledi. Ons altındaki geri çekilmelere bağlı olarak gram altın fiyatları sabah saatlerinde 1.248 TL’den güne başlarken değer kaybetmeye devam etti. Çeyrek altın 2.040 lira, Cumhuriyet altını da 8.250 liradan satılıyor. TGRT Haber ekranlarına konuşan İslam Memiş yatırımcılar ekran fiyatları konusunda uyardı.

ALTIN GERİLEDİ, DOLAR YENİDEN YÜKSELİYOR

Ons altın günlerdir 2 bin doların üzerine tutunmaya çalışmasının ardından dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketle psikolojik sınırın altına kadar geriledi. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Gram altın ons altındaki kayıplara bağlı olarak yüzde -1,73 oranında gerileme kaydetti. Dolar ise yaklaşan seçimle beraber yükseliş eğilimine devam ederek 19,40 liraya yükseldi. Yaşanan fiyat dalgalanmaları sonrası dolar ve altında 3 farklı kur ortaya çıktı.

ŞAHİN YORUMLAR ALTINI DÜŞÜRDÜ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anadolu Ajansı’ndan yer alan habere göre, analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin "şahin" yorumlarının gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentileri yeniden belirsizleştirdiğini aktararak, söz konusu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

GÖZLER FED KARARLARINDA

Ülkede dün açıklanan verilere göre, konut başlangıçlarının martta yüzde 0,8 düşmesine karşın beklentilerin üzerinde geldiğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 25 baz puanlık faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

“3 FARKLI KUR VAR”

Öte yandan Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara fiyat farklılıkları hakkında kritik uyarılarda bulundu. Memiş şunları kaydetti: Vatandaşlarımızın şunlar mutlaka dikkat etmesi gerekiyor ekran fiyatı, banka fiyatı ve Kapalı Çarşı piyasası. 3 tane kur var bu 3 kurda ayrı ayrı fiyatlar var. Yani ekranda gördükleri fiyata inanarak böyle piyasalarda ucuz dolar ve ucuz altın almayı bıraksınlar, artık böyle bir hayat yok çünkü. Bankadan aldığınız zamanda o gördüğünüz ekrandan alamıyorsunuz. Alım yaptığınız zaman yine farklı bir fiyat var. 3 farklı fiyat var. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında hem de döviz tarafında.(Tgrt)