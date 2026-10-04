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Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek: Vefatını derin üzüntüyle öğrendim
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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Vefatını derin üzüntüyle öğrendim

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Vefatını derin üzüntüyle öğrendim

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, Kılıç'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

 

"Merhum Cumhuriyet Savcımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

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