Nükleer güçler arasında nota savaşı! Sınırda kanlı çatışma

Pakistan'ın, 2 vatandaşının Hindistan sınır güçlerince vurularak "öldürüldüğü" gerekçesiyle Yeni Delhi yönetimine protesto notası iletmesinin ardından Hindistan da İslamabad'a protesto notası vererek, suçlamaları reddetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Yüksek Komiserliğinin Maslahatgüzarı'nı çağırarak, Pakistan’dan gelen yasa dışı sınır ötesi sızmaların devam etmesine ilişkin Hindistan’ın şiddetli protestosunu iletti. Hindistan, 2 Ekim'de de Pencap eyaletindeki Ferozepur sektöründe yaşanan bir olayla ilgili asılsız ve kasıtlı iddiaları kategorik olarak reddetti." ifadelerine yer verildi.

Pakistanlı 3 kişinin Hindistan topraklarına sızmaya çalıştığına ve yetkililerin uyarılarına rağmen Pakistan'a dönmeyi reddettiğinin Pakistan tarafına iletildiği belirtilen açıklamada, "Sınır yetkilileri, bunların acil bir güvenlik tehdidi oluşturması nedeniyle onlarla çatışmaya girmek zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Pakistan'a sınır bölgesindeki bu sızmalara, uyuşturucu kaçakçılığına karşı gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldığı kaydedildi.

- Ne olmuştu?

Pakistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Pencap eyaletine bağlı Kasur bölgesindeki sınır hattı yakınlarında, Hindistan Sınır Güvenlik Güçlerinin (BSF) ateş açması sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Hindistan güçlerinin olayda "bütünüyle haksız yere" güç kullandığı ifade edilen açıklamada, olay üzerine Hindistan'ın İslamabad Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve protesto notasının verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Pakistan'ın, hayatını kaybedenlerin "casus" olarak nitelendirilmesine yönelik girişimi en güçlü şekilde reddettiği kaydedilerek, Hindistan'a olayla ilgili derhal şeffaf ve muteber soruşturma yürütmesi ve bulguları Pakistan hükümetiyle paylaşması çağrısında bulunulmuştu.