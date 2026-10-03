  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küsbeci çifti İmar işlerinde rüşvet çarkı kurmuş: Parayı çiçeklerle birlikte vazonun içine bırak! Gezi zekalılar iyi izlesin! Fransız polisinden liseliyi boğma girişimi Destici’nin ‘Terörsüz Türkiye’ yorumu: Silahlar bırakılmadan yasal adım atılmasın Tüm Türkiye merak ediyordu: TFF, hakem atamalarını kimlerin yapacağını açıkladı Fitch ile S&P'nin fon soruşturması yorumu: Türk ekonomisi için risk teşkil etmiyor Şamil Tayyar’dan ‘dış güç’ iddialarına tepki: ‘Fon’da komplo değil devleti zehirleme var’ ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında Yemen'de ailelerin yüzde 74'ü temel gıda ihtiyacını karşılayamıyor! 8 milyonluk dolandırıcılık ve belgede sahtecilik iddiası! Rant dedektifinin oyunu ifşa oldu Bakan Gürlek sosyal medyadan duyurdu: 8 sır perdesi daha aralandı
Gündem Nükleer güçler arasında nota savaşı! Sınırda kanlı çatışma
Gündem

Nükleer güçler arasında nota savaşı! Sınırda kanlı çatışma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Nükleer güçler arasında nota savaşı! Sınırda kanlı çatışma

Pakistan'ın 2 vatandaşının Hindistan sınır güçlerince vurularak katledildiği gerekçesiyle nota vermesinin ardından, Yeni Delhi yönetimi de İslamabad'a karşı protesto notası vererek iddiaları reddetti.

Pakistan'ın, 2 vatandaşının Hindistan sınır güçlerince vurularak "öldürüldüğü" gerekçesiyle Yeni Delhi yönetimine protesto notası iletmesinin ardından Hindistan da İslamabad'a protesto notası vererek, suçlamaları reddetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Yüksek Komiserliğinin Maslahatgüzarı'nı çağırarak, Pakistan’dan gelen yasa dışı sınır ötesi sızmaların devam etmesine ilişkin Hindistan’ın şiddetli protestosunu iletti. Hindistan, 2 Ekim'de de Pencap eyaletindeki Ferozepur sektöründe yaşanan bir olayla ilgili asılsız ve kasıtlı iddiaları kategorik olarak reddetti." ifadelerine yer verildi.

Pakistanlı 3 kişinin Hindistan topraklarına sızmaya çalıştığına ve yetkililerin uyarılarına rağmen Pakistan'a dönmeyi reddettiğinin Pakistan tarafına iletildiği belirtilen açıklamada, "Sınır yetkilileri, bunların acil bir güvenlik tehdidi oluşturması nedeniyle onlarla çatışmaya girmek zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Pakistan'a sınır bölgesindeki bu sızmalara, uyuşturucu kaçakçılığına karşı gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldığı kaydedildi.

 

- Ne olmuştu?

Pakistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Pencap eyaletine bağlı Kasur bölgesindeki sınır hattı yakınlarında, Hindistan Sınır Güvenlik Güçlerinin (BSF) ateş açması sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Hindistan güçlerinin olayda "bütünüyle haksız yere" güç kullandığı ifade edilen açıklamada, olay üzerine Hindistan'ın İslamabad Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve protesto notasının verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Pakistan'ın, hayatını kaybedenlerin "casus" olarak nitelendirilmesine yönelik girişimi en güçlü şekilde reddettiği kaydedilerek, Hindistan'a olayla ilgili derhal şeffaf ve muteber soruşturma yürütmesi ve bulguları Pakistan hükümetiyle paylaşması çağrısında bulunulmuştu.

Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi
Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Gündem

Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Pakistan’dan BM kürsüsünde dünyaya Mekke İttifakı mesajı: "Herhangi bir ülkeye karşı değil"
Pakistan’dan BM kürsüsünde dünyaya Mekke İttifakı mesajı: “Herhangi bir ülkeye karşı değil”

Dünya

Pakistan’dan BM kürsüsünde dünyaya Mekke İttifakı mesajı: “Herhangi bir ülkeye karşı değil”

Bomba yüklü aracı patlattılar! Pakistan’da hain saldırı 11 can kaybı, 30 yaralı
Bomba yüklü aracı patlattılar! Pakistan’da hain saldırı 11 can kaybı, 30 yaralı

Dünya

Bomba yüklü aracı patlattılar! Pakistan’da hain saldırı 11 can kaybı, 30 yaralı

Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!
Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

Dünya

Pakistan ordusu Afganistan'da sivilleri vurdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23