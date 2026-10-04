Uzmanlar avantajı da riski de açıkladı! Gelecekte insanlar yerin altında mı yaşayacak?

Yer altı ya da toprağa gömülü evlerin en büyük avantajlarından biri sıcaklık değişimlerini azaltması. Toprağın birkaç metre altındaki sıcaklık, yıl boyunca yüzeye göre çok daha sabit kalıyor. Bu durum evlerin yazın aşırı ısınmasını, kışın ise hızlı şekilde soğumasını önleyebiliyor. Uzmanlara göre doğru tasarlanan yapılarda ısıtma ve soğutma ihtiyacı azalırken, uzun vadeli enerji giderleri de düşebiliyor.