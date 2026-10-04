Meteoroloji'den 2 il için kritik alarm! Sel ve heyelan tehlikesine karşı uyarı yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kilis'in batısı ile Kahramanmaraş çevresinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Kilis'in batısı ile Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kilis'in batısı ile Kahramanmaraş'ta gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.