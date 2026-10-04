16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü
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Kırklareli Lüleburgaz'da çıkan kavgada 16 yaşındaki Abdül Melih Bostancı, boynundan bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti.
Olay, dün akşam saatlerinde Gündoğu Mahallesi Park Sokak'ta meydana geldi. Abdül Melih Bostancı ile M.B. arasında henüz belirlenmeyene nedenle tartışma çıktı. M.B., yaşanan arbede sırasında Bostancı'yı, boyun bölgesinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Bostancı, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdül Melik Bostancı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.