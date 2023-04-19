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Ekonomi
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Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi

2023-04-19 19:50:57
Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatlarında düşüş başladı. Tedirgin altın yatırımcısına kritik 'bekleyin' uyarısı yapıldı. Altın fiyatlarının yükseleceği tarih açıklanırken, yeni rakamlar telaffuz edildi.Bu yılın başından beri gram altın rekor seviyelere çıkarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki, altın fiyatları son durum ne? önümüzdeki günlerde altındaki yükseliş devam eder mi? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yanıtladı. Altın neden düştü? Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

#1
Foto - Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi

Küresel enflasyon sorunu ABD ekonomisini de vurdu ve yüksek enflasyon nedeniyle Fed faiz artırımları yapmıştı. Altın fiyatları da Fed'in alacağı hamlelere göre yön buluyordu. Son açıklanan ABD enflasyon verisi olumlu gelince faiz artırımlarının yerini faiz indirimleri alacağı beklentisi ortaya çıkmaya başlamıştı. Piyasalar da bu iyimserlikle dolardan altın tarafına geçmeye başlamış, dolar küresel piyasalarda düşüşe geçmişti.

#2
Foto - Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi

Altın, en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini koruyor. Peki altın fiyatlarının yönü ne olur? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz bu soruya “Gram altının bugün piyasalarda 1235 liradan işlem gördüğünü görüyoruz, geçen haftaya kıyasla bu hafta özellikle cuma gününden itibaren bir geri çekilme gördük” şeklinde yanıt verdi.

#3
Foto - Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi

FED üyelerinden gelen farklı açıklamalar, FED'in faiz arttıracağı yönünde bir beklenti oluşturuyor. Bu beklenti sebebiyle altında bir miktar baskılanma görüldü. Bu konuyla ilgili “Tabi ki bu hem dolar endeksini hem de ABD 2 yıllık ve on yıllık tahvillerini yükselttiği için altın tarafında bir baskı var.

#4
Foto - Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi

Tabi bir ABD’de bilançolar açık, ekonomi fiyat güçlendirmesi yaparak altın üzerinde baskı yaratıyor” ifadelerini kullanırken, ‘önümüzdeki dönemde altının durumu ne olacak?’ sorusuna da “Gram altın 1200 üzerinde kaldığı sürece güçlü yükseliş isteğini koruyacaktır. 1228 altında bir miktar daha düşüşlerin hızlanacağını görebiliriz. Dolayısıyla 1200’lerin altına sarkmalarda yatırımcılar gram altını bir yatırım aracı olarak değerlendirebilirler diye düşünüyorum” sözleriyle yanıt verdi.

#5
Foto - Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi

ONS ALTIN! Ons Altın güne 2005 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1971 dolar en yüksek de 2008 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1974 dolardan işlem görüyor. GRAM 1230 LİRAYA GERİLEDİ! Gram Altın da ons altındaki sert düşüşün etkisiyle hızla değer kaybetti. Gram altın güne 1250 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1230 lira, en yüksek de 1252 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1231 liradan el değiştiriyor. ÇEYREK ALTIN FİYATI! 1.999,14 TL- 2.043,24 TL-

#6
Foto - Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi

CUMHURİYET ALTINI FİYATI! 7.996,57 TL- 8.147,97 TL- YARIM ALTIN FİYATI ! 3.985,79 TL- 4.086,48 TL- ZİYNET ALTIN FİYATI! 7.996,57 TL- 8.147,97 TL- 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI ! 1.205,47 TL- 1.293,81 TL- Finans Analisti İslam Memiş altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş şu ifadeleri kullandı;FIRSATÇILARA DİKKAT! "Elinde altın olanlar tutup da bu bin 250 seviyesindeki rakamlara kanarsa zarar etmiş olur. Fırsatçılar ucuz fiyattan bu ellerindeki altını alır. Şu an itibari ile 1.295 alış, 1.300 lira satış fiyatları bu şekilde. Yeni bir rekor görüldü 1.300 lira seviyesiyle. Yetti mi hayır, 1.550 rakamlarını hazirandan sonra görmeye devam edeceğiz. Yine elinde altın bulunduran yatırımcı bunları elinde bulundurmaya devam etmeli.

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