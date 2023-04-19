2023-04-19 19:50:57 Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatlarında düşüş başladı. Tedirgin altın yatırımcısına kritik 'bekleyin' uyarısı yapıldı. Altın fiyatlarının yükseleceği tarih açıklanırken, yeni rakamlar telaffuz edildi.Bu yılın başından beri gram altın rekor seviyelere çıkarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki, altın fiyatları son durum ne? önümüzdeki günlerde altındaki yükseliş devam eder mi? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yanıtladı. Altın neden düştü? Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...