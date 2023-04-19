Altın fiyatları düşer mi, artar mı? Altını olanlar için uzman isim anlattı: Oklar yeşile dönecek, yeni rakam ve tarih verildi

FED üyelerinden gelen farklı açıklamalar, FED'in faiz arttıracağı yönünde bir beklenti oluşturuyor. Bu beklenti sebebiyle altında bir miktar baskılanma görüldü. Bu konuyla ilgili “Tabi ki bu hem dolar endeksini hem de ABD 2 yıllık ve on yıllık tahvillerini yükselttiği için altın tarafında bir baskı var.